Башкирского судью лишили статуса за участие в акции памяти Немцова

Квалификационная коллегия судей республики Башкортостан лишила статуса бывшего судью 72-летнего Радика Рахматуллина за то, что он участвовал в акции памяти оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает "Коммерсант".

По мнению членов коллегии, Рахматуллин нарушил федеральный закон, который запрещает судьям публично выражать свое отношение к политическим партиям. Бывший судья выступил на акции памяти Немцова в феврале 2018 года. В своей речи он заявил, что "существующая в стране атмосфера позволила совершиться злодейскому убийству видного политического деятеля, каким был Борис Немцов". Коллегия посчитала, что своими словами Рахматуллин "критиковал действующую власть, конституционный строй и умалял авторитет судебной власти".

Жалоба на бывшего судью поступила в июле 2019 года от жительницы Уфы Оксаны Шиляевой. Рахматуллин утверждает, что не знаком с ней. Коллегия отказалась вызвать Шиляеву на допрос и провести лингвистическую экспертизу слов бывшего судьи.

Рахматуллин считает, что его выступление на акции это формальный повод для лишения статуса. Основная причина, по его мнению, это разногласия с одним из судей Верховного суда республики. Рахматуллин 10 лет работал судьей в Октябрьском и Советском районных судах Уфы и вышел в отставку в 1987 году. Лишившись статуса, он потеряет пенсию в 21 тысячу рублей.