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Обстрел базы США 8 января: десятки солдат получили травмы

База Айн аль-Асад через несколько дней после ракетного обстрела

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Министерство обороны США заявило в пятницу, что после иранского ракетного обстрела американской базы в Ираке у 34 военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. Эти данные выше, чем ранее объявленные американским командованием, сообщает Reuters.

Президент Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица изначально заявляли, что при ракетном обстреле со стороны Ирана ни один военнослужащий США не был убит или ранен.

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На прошлой неделе Пентагон заявил, что 11 американских военнослужащих находятся на лечении по поводу сотрясения мозга - после ракетного удара по базе Айн-аль-Асад на территории Ирака. Через несколько дней было объявлено, что из Ирака были выведены и другие военнослужащие, пострадавшие в Ираке при иранском обстреле, в связи с возможными негативными последствиями ранений.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил репортёрам, что 17 военнослужащих, прошедших лечение, уже вернулись в Ирак.

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