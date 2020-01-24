Обстрел базы США 8 января: десятки солдат получили травмы

Министерство обороны США заявило в пятницу, что после иранского ракетного обстрела американской базы в Ираке у 34 военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. Эти данные выше, чем ранее объявленные американским командованием, сообщает Reuters.



Президент Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица изначально заявляли, что при ракетном обстреле со стороны Ирана ни один военнослужащий США не был убит или ранен.



На прошлой неделе Пентагон заявил, что 11 американских военнослужащих находятся на лечении по поводу сотрясения мозга - после ракетного удара по базе Айн-аль-Асад на территории Ирака. Через несколько дней было объявлено, что из Ирака были выведены и другие военнослужащие, пострадавшие в Ираке при иранском обстреле, в связи с возможными негативными последствиями ранений.



Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил репортёрам, что 17 военнослужащих, прошедших лечение, уже вернулись в Ирак.