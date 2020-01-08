Пентагон: Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке

Во вторник вечером Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции, ведущие операции против террористической группировки "ИГ".

Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по базам в Асаде и Ирбиле. "Мы проводим первоначальный анализ боевого урона... По мере того, как мы оцениваем ситуацию и наш ответ мы предпримем все необходимые меры для защиты американского персонала, партнеров и союзников", - говорится в заявлении. Президент США в Твиттере написал, что все хорошо, проводится оценка ущерба, но "пока все хорошо".

"У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире", – написал Дональд Трамп. Заявление президента последует утром.

Несколькими часами раньше представитель Корпуса стражей исламской революции назвал этот обстрел началом "жестокой мести" за смерть Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Иранская сторона заявляет, что операция носит название "Мученик Сулеймани". Ее цель – заставить США вывести войска, чтобы избежать дальнейших жертв.

США утверждают, что Сулемайни, один из высших иранских генералов, несет ответственность за организацию многочисленных атак на американские объекты в регионе и подготовку новых нападений.

Во вторник президент Трамп провел совещание со своими советниками в Белом доме, обсудив ситуацию вокруг Ирана. По данным американской прессы, американские разведслужбы предупреждали в течение дня о том, что иранская атака на американские позиции в Ираке или других странах региона неизбежна. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси написала в Твиттере о том, что Америка и мир не могут позволить себе войны.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны администрации Трампа, и потребовав от Ирана прекращения насилия", – написала Пелоси.