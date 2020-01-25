Владислав Сурков ушёл с госслужбы — политолог Чеснаков

Помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политик покинул свой пост "в связи со сменой курса на украинском направлении", – уточняет Чеснаков в телеграм-канале.

Кремль пока официально не сообщал об уходе Суркова с госслужбы.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.