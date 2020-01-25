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Владислав Сурков ушёл с госслужбы — политолог Чеснаков

RUSSIA -- Presidential aide Vladimir Surkov attends a meeting in Moscow, August 24, 2018

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Помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политик покинул свой пост "в связи со сменой курса на украинском направлении", – уточняет Чеснаков в телеграм-канале.

Кремль пока официально не сообщал об уходе Суркова с госслужбы.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.

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