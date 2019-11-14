"С полномочиями от Шойгу". Кто и как управлял войной в Донбассе

Новые перехваченные переговоры лидеров сепаратистов "ДНР" с высокопоставленными чиновниками и военными из России свидетельствуют о том, что Москва на самом высоком уровне координировала не только военную составляющую операции в Донбассе летом 2014 года, но также напрямую назначала нужных людей на руководящие посты в самопровозглашенной "народной республике" и практически полностью финансировала ее.

Международная Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), занимающаяся расследованием авиакатастрофы "Боинга" "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году, вновь обратилась с призывом к возможным свидетелям. Расследователи просят всех обладающих соответствующей информацией дать показания о возможной роли российских чиновников и военных в трагедии.

Очередное обращение к свидетелям подкрепляется новыми, ранее не публиковавшимися записями перехваченных телефонных разговоров высокопоставленных командиров сепаратистов – таких, как Игорь Стрелков (Гиркин) и Александр Бородай – с чиновниками из Москвы, например, советником Владимира Путина Владиславом Сурковым. В записях упоминается министр обороны России Сергей Шойгу, якобы распорядившийся заменить уполномоченными им лично россиянами местных командиров "ДНР", а также генерал ФСБ "Владимир Иванович", который, как следует из перехваченных разговоров, координировал военное участие России в некоторых боевых действиях на востоке Украины.

В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила официальные обвинения в причастности к крушению "Боинга" трем гражданам России и одному гражданину Украины. Это Игорь Стрелков (Гиркин), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), а также украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"). Тогда же ССГ опубликовала переговоры Стрелкова и Бородая с советником главы аннексированного Крыма Сергея Аксёнова и Владиславом Сурковым. В этих беседах Стрелков и Бородай просили об усилении военной помощи сепаратистам со стороны России.

Ранее Совместная следственная группа и независимые расследователи пришли к выводу, что "Боинг" Малазийских авиалиний был сбит из российской ракетной установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска и доставленной в Донбасс незадолго то трагедии. Российские власти отрицают свою причастность к катастрофе и упрекают Совместную следственную группу в том, что она не рассмотрела или не придала должного значения предоставленным Москвой материалам.

Радио Свобода публикует самые интересные фрагменты новых записей, выложенных в четверг в открытый доступ Совместной следственной группой.

"Люди с полномочиями от Шойгу"

Несмотря на то, что Российские власти не раз отрицали какую-либо причастность не только к катастрофе "Боинга", но и в целом к военному конфликту на востоке Украины, а командиры сепаратистов, в частности Игорь Стрелков (Гиркин) утверждали, что являются добровольцами, записи их телефонных разговоров летом 2014 года свидетельствуют об обратном.

Александр Бородай в разговоре со своим знакомым 3 июля 2014 года говорит, что "выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства, Российской Федерации". В другом телефонном разговоре сепаратист с позывным "Монгол" (в Донбассе воевало несколько сепаратистов с таким позывным, один из них – "руководитель Центра специальных операций МГБ ДНР" Станислав Слепнев. – Прим. РС) сообщает "коменданту" города Макеевка (тогда эту должность занимал Александр Ляшенко), что в Донбасс "прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают ***** [к черту] из подразделений":

Как сообщает Совместная следственная группа, ее участникам удалось побеседовать с несколькими свидетелями из числа бывших сепаратистов. Они подтвердили, что ФСБ и ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР", а лидеры самопровозглашенной республики "регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами" в этих ведомствах. Об этом же свидетельствуют опубликованные JIT переговоры "Монгола" с сепаратистом с позывным "Шериф":

"Шериф": И мы сегодня... напрямую... уже неделя ... все [неразборчиво] в Москву, и назад мы получаем команды (...)

"Монгол": И я тоже получаю команду из Москвы. То же самое.

"Шериф": Но у вас , у вас, у вас ФСБ? Да?

"Монгол": Да.

"Шериф": У нас ГРУ. Вот и все отличие.

"Монгол": Я об этом знаю прекрасно.

Спецсвязь от ФСБ

Совместная следственная группа считает, что некоторые командиры "ДНР" пользовались средствами спецсвязи, предоставленными им ФСБ России. В перехваченном разговоре от 3 июля 2014 года Сергей Дубинский, которого международное следствие считает причастным к переброске российского "Бука" в Украину, рассказывает Александру Александровичу Семенову, заместителю главы батальона "Восток" и заместителю министра экономики "ДНР", о специальных "закрытых" телефонах, которые поставляются в "народную республику" из Москвы:

Дубинский: "(…) Как ты насчет того, что у нас есть вот эти телефоны, ты знаешь для спецсвязи которые? Через интернет которые. Закрытые. (…) Они спецтелефоны. Ты их не купишь. Они через Москву идут. Через ФСБ. (…) Вот я читаю... я список читаю, кто у нас... Стрелков, Бородай, Губарев, Агап, Чапай ... так, Краматорская комендатура, Константиновка ... э-э ... мой телефон, Изварине, Мозговой ... значит, дальше Снежное, Захар, .. это там ... Оплот, понял, да? (…) Потом... это самое... Кальмиус, Губарев, Губарев в Ростове, да? .. Дружковская комендатура, Аксенов, Пургин, э ... Боцман, Бес, Кальмиус. Это те, кто ... сейчас ... у кого есть эти прямые телефоны. Там, 3 цифры набираешь..."

По данным JIT, ключевые фигуры в "ДНР" регулярно перезванивались с телефонными номерами, в которых первые девять цифр были одинаковыми, а отличались лишь последние две. В целях большей безопасности, как предполагает JIT, звонившие использовали устройство-скремблер для шифрования связи (не самым успешным образом, как следует из самого факта публикации этих переговоров Совместной следственной группой). Так, у Александра Бородая, "премьер-министра ДНР", был телефонный номер 79265318514, и в период с июня 2014 года по середину августа 2014 года он почти ежедневно созванивался с тремя другими номерами из этой серии: 79265318528, 79265318520 и 79265318563. Первый из этих номеров, как следует из июньской публикации JIT, принадлежал Владиславу Суркову, советнику Путина, отвечавшему за "украинское направление".

Назначенцы из Кремля

Как следует из новых опубликованных JIT переговоров лидеров сепаратистов с российскими чиновниками, Сурков пообещал Бородаю политическое "подкрепление из России". Об этом свидетельствует их беседа, состоявшаяся 3 июля 2014 года, за 2 недели до крушения "Боинга". В ней Сурков говорит Бородаю о том, что в "ДНР" вскоре должен прибыть "некто Антюфеев". По всей видимости, речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Антюфееве, бывшем министре госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.

Сурков призывает Бородая сделать так, чтобы Антюфеев занял высокий пост в "ДНР". Спустя неделю после разговора 3 июля он был назначен Первым вице-премьером "ДНР" по вопросам государственной безопасности.

В октябре 2016 года хакеры из украинской группы "Киберхунта" опубликовали массив из 2 с лишним тысяч писем, полученных в результате взлома ящика электронной почты приемной Владислава Суркова.

В одном из этих писем было сообщение со списком кандидатов в правительство "ДНР". Как следует из опубликованного JIT разговора помощника Александра Бородая и Дениса Пушилина, нынешнего главы "народной республики", состоявшегося 15 мая 2014 года, "Москва не утвердила" на пост члена "Совета безопасности ДНР" одну из кандидатур, содержавшихся в опубликованном хакерами письме: Андрея Пургина. Зато в тот же день, 15 мая, Пушилин был официально назначен председателем президиума "ДНР".

Помощник Бородая: (…) А Пургина, в Совет безопасности, к сожалению большому, включить не можем. Мы извинимся перед ним.

Пушилин: Так.

Помощник Бородая: Но Москва утвердила закрытый список. Пургин туда не входит. (…) Вот... ты входишь. Ты знаешь. Вице-премьер у нас просто попадает в Совбез. Извините, ребята! Через сколько у вас заседание начинается?

Пушилин: Через полчаса.

Помощник Бородая: (…) Пусть без нас не начинают Ладно? Без нас не начинайте. Мы сейчас к вам приедем. (…) Пургина, скажи не берем. (...)

Пушилин: Ну, я понял. Я ему... Я ему объясню. А потом вы добавите ... потому что он как бы будет обижаться.

Помощник Бородая: Конечно, конечно. Просто Москва его не утвердила.

Еще один звонок подтверждает, по мнению JIT, что Владислав Сурков помогал сепаратистам оперативно решать возникающие проблемы. В частности, в марте он спас от ареста Сергея Дубинского, у которого якобы возникли проблемы из-за "незаконного въезда в ДНР". Как следует из разговора, в решении вопроса с Дубинском участвовал первый заместитель директора ФСБ России Сергей Михайлович Смирнов.

"Бабки заканчиваются"

Еще одна сфера жизни "ДНР", в которой, как предполагает Совместная следственная группа, Москва играла решающую роль – это финансирование самопровозглашенной республики. По словам свидетелей, с которыми пообщались голландские следователи и среди которых были "высокопоставленные члены ДНР", почти весь бюджет ДНР был профинансирован за счет российских средств. Об этом также свидетельствуют несколько перехваченных телефонных переговоров, например разговор Бородая с одним из обладателей упомянутых выше телефонных номеров "специальной серии" (кем именно – в новой публикации JIT не уточняется):

Бородай: (...) Вот... Да, самая большая проблема, которая у меня сейчас есть... эээ... у меня заканчиваются бабки. То есть вот эти сто пятьдесят, которые я взял с собой, они уже практически все... Потому что пятьдесят - Захару, миллион гривен - Игорю, плюс все остальные расходы, да? (...)

Неизвестный: Ну, экономическая доктрина для этого и вводилась... чтобы деньги [...] были на месте.

Бородай: Да. Вот деньги на месте они будут, на самом деле, недели через две. Понимаешь?

Неизвестный: (…) Тебе надо как-то гроши проводить.

Бородай: Да, мне надо как-то […] эти гроши. Есть вот этот Коля, который обещал сто восемьдесят тысяч ... эээ ... Я его через Леню попросил эти сто восемьдесят тысяч организовать, но он сказал, что ему нужно подтверждение, чтобы деньги в Москве были, ... в общем, он всячески фуфлит и замыливает ситуацию.

Неизвестный: Ну, ты его вызови сам лично. Напомни, что он это сказал в присутствии меня тебе и скажи: «Дорогой товарищ (…) ты дай нам сто восемьдесят, а сам знаешь кто, там отдаст тебе Москве. (…) Более того, мне это подтверждал его бывший работодатель … поэтому я просто не буду ради ста восьмидесяти тысяч ему опять звонить. Я просто к нему приду и отдам ему эти деньги. Скажу: "Вот . это тебе за то». (…) Ты ж знаешь, что мы договорились про эти сто восемьдесят. Бери. Остальное надо пытаться налаживать. Если потока еще не будет, значит еще организуем, по тому же каналу. И ты прямо Николаю скажи: «(…) Вот сейчас мне нужно сто восемьдесят, а потом мне вот столько-то». (…)

Бородай: Согласуй у меня сумму, которая тебе нужна, и я дам отдам ее потом (...) Хорошо. Договорились.

Загадочный "Владимир Иванович" из ФСБ

Наконец, еще одна часть новой публикации Совместной следственной группы вновь посвящена военной помощи Москвы сепаратистам, только уже не по линии Минобороны, а по линии ФСБ. С генералом спецслужбы по имени-отчеству "Владимир Иванович", телефонный номер которого относится к той же "специальной" серии *8563, несколько раз общались Бородай и названный лишь по имени "Сергей из Крыма". За день до катастрофы "Боинга" Бородай просил "Владимира Ивановича" помощи для нанесения удара по украинским войскам с вертолетов возле населенного пункта Марьинка. В других перехваченных телефонных переговорах Владимир Иванович называется "большим начальником, прилетевшим из Москвы" и человеком, который "отдает приказы Игорю Гиркину".

В одном из опубликованных JIT телефонных разговоров "Сергей", который в разговоре с "Владимиром Ивановичем" говорит, что получил его номер от главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова, просит генерала ФСБ обеспечить приборами ночного видения, камуфляжной формой, приборами ночного видения, противогазами, боеприпасами и бронемашинами группу из 7 человек, которая собирается вылетать из Москвы в Ростов, а оттуда – переправляться на восток Украины. По словам "Сергея", эта помощь "согласована с директором ФСБ [Александром] Бортниковым":

Сергей: (…) Владимир Иванович, да?

Владимир Иванович: Да-да, слушаю Вас. Это Владимир Иванович.

Сергей: Э ... Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что вот с Бортниковым согласовано.

Владимир Иванович: Я слушаю Вас, да-да. Как Вас зовут?

Сергей: (…) Как мне Вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди есть... Я сам из Симферополя, а люди в Москве. Есть список необходимого, а есть список очень необходимого. (…) Так мы в Ростове будем завтра, но просто дело в том, что в субботу мы должны уже быть ... там. Э ... Найти, пожалуйста, как то... можно с вами электронкой ... (...) Нас семь человек. Семь человек. Основных - семь. (…) Нам, главное, семерым зайти с тем, что надо.

Владимир Иванович: (…) Хорошо ... Ну, мне собственно сказали, что Вам необходимо. ... (...) Списка у меня нет. Хорошо, давайте я Вам перезвоню. Разберусь здесь.

Сергей: Да. Вы какой-нибудь телефон мне скиньте здесь в Вайбер. Пока они его там расшифруем, мы уже давно его получим и задание выполним.

Владимир Иванович: Хорошо, да. Хорошо. (...)

В другом разговоре этих же собеседников упоминается командующий Южным военным округом Российской Федерации Андрей Сердюков, который якобы причастен к поставке техники для задания. "Сергей" также говорит о министре обороны Сергее Шойгу, который, как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии:

Сергей: Три раза твоему звоним. Там короче, он уже дал команду этому... Ну, они согласовали [...] что нам будут выдавать по команде на букву "Ш" человек, знаешь?

Владимир Иванович: Не знаю. Кто это?

Сергей: Ну, Шойгу. Шойгу.

Владимир Иванович: Так. А где? Где будут выдавать?

Сергей: Где, В Ростове, где.

Вопросы Совместной следственной группы

В публикации Совместной следственной группы содержатся вопросы, ответы на которые следователи хотели бы получить от свидетелей. В их числе такие: Кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю летом 2014 года? Какие люди пользовались телефонными номерами, начинающимися с цифр 792653185? Контролировалось ли назначение руководства ДНР российскими чиновниками, и если да, то кто осуществлял этот контроль? Кто в России участвовал в оказании финансовой поддержки ДНР? Кем является "Владимир Иванович", и играли ли Сурков, Аксёнов, Шойгу и Бортников роль в планировании и проведении военных действий на востоке Украины летом 2014 года? А главное – были ли задействованы эти лица в развертывании ракетной установки "БУК" 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек. Суд по делу об этой трагедии, как было объявлено весной, начнется 9 марта 2020 года в Амстердаме, и до этого времени список людей, которым предъявлено обвинение в причастности к катастрофе, еще может увеличиться.