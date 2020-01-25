Учёный совет Высшей школы экономики принял поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Они ограничивают политическую активность преподавателей и студентов, сообщает “Новая газета”.

Новые правила запрещают студентам и преподавателям вести политическую деятельность на территории университета и в информационных сетях университета, выступать и писать открытые письма от имени ВШЭ или его структурных подразделений, например, от лица студентов факультета, передаёт “Медуза”.

Предполагалось, что запрещена будет также правозащитная деятельность, однако вопрос о ней остался открытым.

Часть принятых поправок была скорректирована после общественного обсуждения. После публикации первого проекта изменений против них был организован сбор подписей. Под петицией подписались больше пяти тысяч человек. 500 подписей пермского кампуса университета были уничтожены после давления администрации вуза. Ещё 4800 подписей отказались принять на учёном совете, проректор вуза Валерия Касамара заявила, что они собирались анонимно.