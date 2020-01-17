DOXA: ВШЭ может запретить студентам делать публичные заявления

Администрация Высшей школы экономики( ВШЭ) планирует запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления, в том числе - писать открытые письма. Об этом говорится на странице студенческого журнала DOXA в фейсбуке. По его данным, это требование содержится в новой редакции правил внутреннего распорядка студентов.

При этом, как сообщил источник в студенческом совете, администрация университета планирует полностью прекратить поддержку всех медиа учащихся, а также запретить политическую и правозащитную деятельность в университете.

В редакции DOXA опасаются, что к категории "публичных выступлений" будут также приравнены публикации студентов в Telegram-каналах.

В ВШЭ эту информацию пока не комментировали.

В начале декабря Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации​. Как заявили в руководстве вуза, издание нарушило правила поддержки студенческих организаций, так как нанесло университету репутационный ущерб.

За последние полгода преподаватели и студенты ВШЭ несколько раз выступали с публичными заявлениями и открытыми письмами. В частности, против участия в выборах в Мосгордуму проректора ВШЭ Валерии Касамары, в поддержку осужденного условно по "московскому делу" студента Егора Жукова, а также по ситуации с профессором Гасаном Гусейновым, который был подвергнут резкой критике из-за его высказывания о плачевном состоянии современного русского языка.