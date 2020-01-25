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Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Константину Котову

Константин Котов

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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить законность приговора оппозиционеру Константину Котову. Активист осуждён по обвинению в неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. За это он приговорён к четырём годам колонии.

Вопрос про Котова задал Путину после пресс-конференции 19 декабря журналист канала "Дождь" Антон Желнов. Президент тогда заявил, что переход с административной ответственности на уголовную существует "во всех правовых системах", но пообещал изучить вопрос. Теперь проверка законности уголовного дела значится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства по итогам общения с журналистами.

Константину Котову 34 года. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа. Полиция утверждала, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись его задержания, где видно, что заявления полиции ложны, а активист не успел принять участия в акции.

Константин Котов в Тверском суде
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Оппозиционер – второй человек в России, осуждённый по статье о неоднократном нарушении правил организации или проведения митинга. Первым был активист Ильдар Дадин. В 2015 году суд приговорил его к трём годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам он вышел на свободу.

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