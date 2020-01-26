Скончался протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на прихожан храма Феодора Студита у Никитских ворот, в котором служил Чаплин, сообщает, что в воскресенье около 16 часов 30 минут протоиерей сидел на лавочке у храма, внезапно ему стало плохо и он упал. Прибывшая через 15 минут скорая констатировала смерть. О её причинах пока не сообщается.

Всеволод Чаплин начал карьеру в РПЦ в 1985 году, сразу после окончания школы, когда был зачислен в штат издательского отдела Московского патриархата по рекомендации председателя отдела митрополита Питирима (Нечаева).

В 1990 году Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, и в последующие 19 лет работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата под началом митрополита Кирилла (Гундяева), впоследствии ставшего предстоятелем РПЦ.

В сан священника Чаплин был рукоположен в 1992 году Кириллом, а в 1999 был возведён в сан протоиерея. Был спичрайтером патриарха Алексия II.

В РПЦ он дослужился до председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. 24 декабря 2015 года решением Священного Синода Чаплин был освобождён от этой должности. Критиковал церковь за растущее влияние патриарха.

Наибольшую известность Всеволод Чаплин получил благодаря резонансным высказываниям на общественно-политические темы. В частности, священник выступал за создание "православных народных уличных дружин", заявлял, что "женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование", что "гуманизм – это сатанинская идеология", "государство и святыни – важнее человека", а заповедь "не убий" применима лишь к "узкому кругу праведников".

27 августа 2012 года на пресс-конференции в Ставрополе Чаплин заявил, что "если кто-то дарит патриарху машину и часы – это проявление любви, которое совершенно естественно".

Долгие годы Чаплин был сторонником действующей российской власти, неоднократно высказываясь в поддержку политики Владимира Путина. В сентябре 2011 года после съезда партии "Единая Россия", на котором Дмитрий Медведев объявил о выдвижении Путина на третий президентский срок, Чаплин заявил, что это "настоящий пример доброты и нравственности в политике". Священник также поддержал военную операцию России в Сирии, назвав её частью "священной войны", и заявлял о необходимости убийств врагов России на территории других государств.

В последнее время Чаплин отметился несколькими критическими заявлениями в адрес руководства России – в частности, он выступил против пенсионной реформы, а в марте прошлого года даже участвовал в митинге против социально-экономической политики российских властей. "Нас обвиняют, что мы раскачиваем лодку, но эта лодка плывёт не туда" – сказал тогда Чаплин.

За свою деятельность Всеволод Чаплин был отмечен множеством государственных и церковных наград.