"Кровавый интеллектуал". Споры об уходе Суркова и о его наследии

Рано утром 25 февраля политолог Алексей Чеснаков, близкий, как утверждают медиа, к Владиславу Суркову, в своём телеграм-канале объявил, что последний уходит в отставку.

Алексей Чеснаков

В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.

В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

А через несколько часов он добавил:



Когда появится указ - определит Президент.

Решение Сурковым принято и не изменится.

Мне это известно от самого Суркова.

Сергей Шмидт

Я проснулся в шесть часов

На душе хреново

Нет резинки от трусов

И умного Суркова.​

Маргарита Симоньян

[Желаю] Владиславу Юрьевичу - выйти из медитации без потерь и вернуться к любимому времяпрепровождению - чтению вслух наизусть в оригинале Аллена Гинзберга негромким ласковым баритоном, с рассредоточенным взглядом широко посаженных глаз большой черной птицы, которая 'живет долго и питается падалью', парализующим обитателей одной московской гостиной, видевших многое, но вот такого не видевших.

Очень ждем.

Николай Полозов

Пишут, что Сурков ушёл с должности. Будет заниматься медитацией теперь. Медитация оно хорошо, конечно. Только шлейф принятых решений и совершенных поступков все равно будет тянуться за ним.

Новый генпрокурор Краснов и стоящие за ним силовики из другой песочницы хорошо про это знают.

Александр Рыклин

О! Какая изумительная новость! Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает его верный друг и соратник Алексей Чеснаков. Причина называется такая - "смена курса на украинском направлении"... То есть, фактически речь идет о политическом демарше....

Надо сказать, что вот это упражнение, "техничный соскок", удается Владиславу Юрьевичу лучше всего... Но тема все равно не раскрыта. Во-первых, не вполне понятно, что подразумевается под "сменой курса", и в чем состоят претензии... Сурков настаивал, чтобы при первой же встрече Путин откусил Зеленскому ухо? Или - наоборот? Он считает, что с Украиной надо замиряться активнее?

А кто же теперь будет осуществлять надзор за всем эти <дерьмовым> имперством? Абхазия, Южная Осетия... А кто будет окормлять бандитов в Донбассе? Чеснаков пишет, что Сурков месяц будет медитировать, а потом вернется к людям и все объяснит.

Иван Курилла

На днях буквально прочитал в ленте (не помню сейчас, у кого) удивление: при перетряске высшего эшелона никто не уходит совсем, все перетекают на другие должности в той же системе власти. Вопрос (риторический) там был к этим людям: что их держит, особенно в такой момент, как сейчас?

А сегодня вот подоспела новость о том, что самый умный из них ушел с государственной службы. "В связи с изменением политики по отношению к Украине", как же. Не на другую должность, а прямо с госслужбы.

Непросто дается переворот.

Симон Кордонский

Сурков профессионально попиарился. Ранее так наварил Илларионов, заявил об отставке по политическим мотивам за день до появления указа об увольнении​

Аркадий Кайданов

Сурков ушел.

Водил-водил за нос глубинный народ, а потом, нате,бросил на полпути, дескать, я мухожук и мне медитировать надо, а вы все никакой не глубинный народ, а как есть говно, потому и оставайтесь в рабстве у фараона и околоноля, который просто очко.

Объявление об отставке пришлось на день рождения президента Украины Владимира Зеленского и, по некоторым признакам, действительно может быть следствием изменения украинской политики Кремля. Возникает ощущение, что Кремль пытается дружить с Украиной, правда, в своей типичной медвежьей манере.

Сергей Марков

Украина. Сенсация, уход Владислава Суркова, который все последний кризисные годы курировал украинское направление. Причина - новым зам главы администрации, который будет вести это направление, стал Дмитрий Козак. Раньше Козак курировал Украину и Донбасс, будучи вице премьером правительства. И считается, что у них сложились конфликтные отношения.

Какой будет новая политика России по отношению Украины, если ее будет формулировать Козак, существуют разные точки зрения. Несколько факторов имею значение.

1. Козак очень сильный орговик, который вытянул в свое время сочинскую олимпиаду, курирование регионов и многие другие сложные проекты.

2. Козак был автором плана по воссоединению Молдавии и Приднестровья. Это план был почти принят, он был настолько выгоден России, что западники ночными звонками запугали президента Молдовы, относительно пророссийского Воронина и добились срыва плана, известного как "Меморандум Козака".

3. В 2019 году Козак смог, несмотря на очень плохие отношения с ЕС, добиться общего плана с ЕС по смещению олигарха Плохотнюка, который установил криминальную диктатуру над Молдавией. План блестяще удался. Ситуация в Молдавии резко улучшилась. Ситуация в Приднестровье тоже улучшилась. США были немного недовольны, но не стали блокировать план ликвидации диктатуры Плахотнюка.

4. Многие считают, что Козак будет пытаться в отношении Украины реализовать ту же схему совместного плана с ЕС, которая была реализована в Молдавии. Хотя все понимают, что сделать это будет намного труднее.

5. Советники Суркова отмечали, что к большему компромиссу с западниками, в чем в России и на Донбассе многие упрекали Суркова, склонны не те, кто занимаются политикой (имеется ввиду Сурков), а те, кто занимается экономикой (имелся ввиду Козак).

6. Сурков, полагаю, не ушел в никуда. Сурков рассматривается многими как гений политических технологий, поэтому накануне острой политической борьбы дарить противникам очень креативного и опытного специалиста в области политтехнологий было бы серьезной ошибкой. Думаю, таланты Суркова найдут себе применение в какой то сфере, дружественной Кремлю. Ну или он будет заточен в одной из кремлевских башен.

Он же, опомнившись от первого шока:

Украина. Украинские и западные и росийские антипутинские сми комментируют смену куратора украинского направления политики России с Суркова на Козака как подготовку к капитуляции России на украинском направлении. Якобы Москва хочет улучшить отношения с Западом и для этого готова пойти на существенные уступки Западу. И для этого и назначен Козак.

Они ошибаются. Руководство России никогда не считало украинский кризис существенной причиной конфликта России и Запада. Это западная пропагандистская формула. Наоборот, в России всегда считали украинский кризис следствием и формой атаки Запада на Россию. И одним из направлений этой атаки. Поэтому уступки на украинском направлении со стороны России привели бы не к улучшению отношений Запада и России, а к ухудшению отношений. Потому что были бы проинтерпретированы Западом как проявление слабости руководства России. И спровоцировали бы ужесточение политики Запада в отношении России с целью добиться еще больших уступок, уже и по другим направлениям. И так далее, - вплоть до реализации главной цели - устранения от власти Владимира Путина и его команды и подчинения России политической воле объединенного Запада. Никто не собирается поощрять Запад к этому.

Поэтому чем жестче позиция России, тем меньше она воспринимается как слабая, тем меньше Запад имеет желания атаковать Россию, и тем лучше отношения России и Запада. Такой небольшой парадокс.

Затем Сергей Марков подумал и добавил ещё



Поздравляю Владимира Зеленского с днем рождения. Желаю ему стать великим президентом Украины и привести народ Украины к процветанию. Для начала - стать просто реальным президентом, а это значит, быть способным уволить и посадить Авакова. Потом прекратить гражданскую войну против русского языка и православия. Потом остановить гражданскую войну на Донбассе и примириться с Донбассом, сделать русский язык вторым государственным. Потом помириться с Россией. Вот тогда и наступит процветание для Украины. На Зеленского смотрит с надеждой вся Украина и большая часть Европы. Парень явно хочет мира. Пусть ему помогает удача в борьбе за мир.

Не у одного Маркова возникли такие мысли.

Наталья Поклонская

Сегодня день рождения у Президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом.



А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать...



У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное :) Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...



Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной.



Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих

Как минимум один человек писал об отстранении Суркова с украинского направления ещё за две недели до Чеснакова.

Многие считают, что урегулирование в Абхазии у Суркова получилось не очень.

Ильхар Ледник

Скоротечный политический кризис в непризнанной миром Абхазии завершился досрочной отставкой «президента» Рауля Хаджимбы, доказав весьма любопытную истину: «рука Кремля» не только реально существует, но и так же реально может «дрогнуть» и неправильно измерить «пульс» политической жизни на, казалось бы, полностью подконтрольных территориях. И это - очень мощный сигнал для Украины и Европы на фоне глобального мирового противостояния.

Ворона Иринка

«Сурков разрулил» — президент ушёл в отставку, политический кризис в Абхазии исчерпан, на улицах стрельба

Дмитрий Травин

Ночь Сурка

… но есть и хорошие новости. Владислав Сурков, казавшийся вечным, ушел, наконец, в отставку с поста президентского помощника, отвечающего за коварные интриги на постсоветском пространстве. Интересна здесь не сама по себе перестановка кадров, а то, как она осуществлялась. Трудно объяснить «ночь Сурка» чем-то иным, кроме назначения Дмитрия Козака заместителем главы кремлевской администрации. По всей видимости именно Козак будет нынче ведущим специалистам по такого рода интригам.

В принципе появление Дмитрия Николаевича в кремлевской администрации не вынуждало Владислава Юрьевича автоматически хлопать дверью. Козака назначили на другой пост, и формально Сурков мог оставаться президентским помощником. Скорее всего, Путин его не выгонял (насколько можно понять кадровую политику Путина за 20 лет, он дает возможность своим «заслуженным», но ставшим бесполезными, людям пользоваться синекурами без реальных полномочий). Однако раз Сурков все же ушел, напрашивается вывод о том, что Кремль будет менять старую политику, и старый интриган счел для себя унизительным присутствовать при пересмотре своей любимой стратегии.

В чем будет пересмотр и где? На первый взгляд проблема в Абхазии, где в этом месяце у Кремля были явные проколы. Но Абхазия все же маловата (во всех смыслах) для того, чтобы стать причиной больших трансформаций в кремлевской администрации. Поэтому есть некоторая надежда на трансформации в украинской политике. Конечно, было бы большим упрощением считать, что Козак – это голубь, а Сурков – ястреб. Как известно, решает у нас все вопросы орел. Причем двуглавый. И вы все его по имени-отчеству знаете. Но по некоторым внешним признакам можно иногда судить о том, какая из голов орла (голубиная или ястребиная) в данный момент будет клевать.

Михаил Крутихин

Читаю: такого-то увольняют из-за вопиющей неэффективности и провалов. Вы что, спятили? Кого это нынешняя власть увольняет по таким смехотворным причинам? Может, Рогозина? Или Мутко? Придумайте объяснение получше.

Одна из главных тем обсуждения - какой без Суркова будет российская политика в отношении Украины



Кирилл Шулика

Несмотря на то, что указа об отставке Суркова пока нет, очевидно, что она состоится. Я вам вчера не зря написал, что после назначения Козака в Администрацию президента, где-то в кабинете на Старой площади всхлипывал Владислав Юрьевич.

В последнее время Сурков был критически просто неэффективен. Это касалось и украинского направления, где он не выстроил контакты с новой властью, а про Абхазию вы и сами знаете. Такой провал не мог остаться без внимания и должной оценки. Хотя, наверное, не начни Путин кадровую перетряску, не приведи Козака на Старую площадь, может быть, он бы и усидел, как уже получалось ни один раз.

Да и в целом разговоры о его эффективности - миф, созданный и очень умело поддерживаемый самим Сурковым. Вот умение преподнести себя общественному мнению и начальству, преподнести свои провалы, как хитрый план, у Владислава Юрьевича имелось. Для этого он всегда держал вокруг себя кучу прихлебателей разного возраста, как правило, совершенно бессмысленных. Причем, настолько бессмысленных, что я иногда думаю, все эти разговоры про "похорошевшую при Собянине Москву" смотрятся куда приличнее, чем здравицы Суркову и восхищение его хитрыми планами в свое время.

Вот одним из таких мифов были такие передовые взгляды, напускное западничество, принадлежность к современной культуре. Но когда ты носишь маску, она все равно в один прекрасный момент слетает. То есть ты можешь фотографироваться с Кириллом Серебренниковым, но свою карьеру на госслужбе ты все равно закончишь с Захаром Прилепиным и посетителями эфиров канала "Царьград". И ведь очевидно, что с Прилепиным он смотрелся органичнее, чем в рассуждениях о современном искусстве. Срывы на эту тему у Суркова были регулярны. Он не пожал руку Венедиктову на свадьбе Собчак с модным режиссером Богомоловым, потому что главред "Эхо Москвы" как-то плохо высказался о его книге. Писал-то Сурков, откровенно говоря, откровенно плохо. И дальше писать будет не лучше.

Сейчас важно понимать, что на украинском направлении будет лучше. Сурков имел связи с командой Порошенко, естественно, с ЛДНР, где в руководстве непризнанными республиками сидели его марионетки, но для команды Зеленского он был чужим. Причем, даже не на уровне политики, а на уровне генов. Это разные поколения и разные взгляды настолько, что со стороны можно подумать, что это разные биологические виды. Поэтому Украиной будут заниматься другие люди, например, Козак, который склонны к работе больше, чем к презентации собственной якобы эффективности. Для офиса Зеленского принципе это неплохая новость.

Ну и еще о том, что всех мракобесных карманных украинских политологов, отсвечивающих на нашем телевидении, собрал Сурков. Теперь их снимут с бюджета и отправят на Родину, вряд ли они будут сильно нужны Козаку. А вообще это плохая новость для всей это шоблы, которую Сурков подкармливал буквально до последнего дня в Кремле. Кого-то из жалости, кого-то из-за того, что он "хорошо пишет". Но в последнее время все эти спиногрызы сидели у него на загривке и тянули вниз вместо того, чтобы толкать вверх. И это тоже одна из причин того, что теперь у Суркова будет больше времени заниматься философией.

Айдер Муждабаев

День Суркова. Не опять, а снова. Ничего не изменится. Ни-че-го. Для Украины — так абсолютно точно. До тех пор, пока она есть. Такой официальный комментарий меня, а то уже звонят, спрашивают.

Егор Холмогоров

В телеграмканалах кстати пишут, что Козак сторонник "договоренности с Украиной".

Одна барышня уже вовсю заигрывает с Зеленским.

В общем мнение что хуже чем при Суркове быть не может тоже может оказаться слишком оптимистичным.

Эль Мюрид

Уволен курирующий ДНР-ЛНР Сурков. В отличие от большинства увольняемых сейчас во время аппаратной перетряски, уволен без перевода на другую работу. Что, видимо, косвенно служит оценкой результатов его деятельности. На его место назначен Козак, который является сторонником возвращения ДНР-ЛНР Украине. По всей видимости, требования Киева о пересмотре Минских соглашений, где главным является пересмотр последних двух пунктов, могут быть выполнены. Киев настаивает, чтобы передача границы состоялась до проведения выборов на непризнанных территориях.

В целом ДНР-ЛНР Кремлю уже не нужны. В качестве инструмента давления на вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, они свое значение утратили. Теперь транзит зависит исключительно от готовности обходных маршрутов, при этом ситуация с Турецким потоком тормозится строительством инфраструктуры в Болгарии и Сербии, а дать гарантии, что Северный поток-2 будет запущен хотя бы к концу этого года, пока не может никто. Так же, как неизвестно, какова вероятность завершения его строительства в принципе.

С чисто политической точки зрения идея внедрить "своих" людей в центральные структуры управления Украины через создание фракции депутатов Верховной Рады с этих территорий также теряет смысл - прокремлевские олигархи на Украине фактически утратили свое политическое будущее, а единственный, кто еще как-то имитирует активность - Медведчук - имеет стойкий и предельно токсичный имидж "кума Путина". Ну, и главное - Майдан на Украине потерпел поражение, население устало от невменяемых полевых командиров и героев Майдана, неспособных ни к чему. Что, в общем-то, и показали выборы президента и Верховной Рады. А значит, все структуры, созданные в ходе тех событий - в том числе и ДНР-ЛНР - перестают соответствовать текущему моменту.

Задачей Козака станет фиксация убытков и выход из созданного Сурковым тупика. Самый простой выход - стратегическое отступление. "Убегаем, но мужественно".

Алексей Макаркин

Отставка Суркова означает одну простую вещь. В 2019 году, спустя почти 28 лет после распада СССР, Россия де-факто признала, что Украина - это не временно отделившаяся окраина русского мира, не географическое недоразумение, не руина и не страна 404. А соседнее государство, с которым придется выстраивать очень непростые взаимоотношения. Этим занимался Козак в ранге вице-премьера, он же продолжит это делать с переходом в АП.​

Юрий Касьянов

Сурков ушёл "в связи со сменой курса на украинском направлении". Хорошо это или плохо для Украины?.. А никак. Даже хуже. Уход жёсткого, бескомпромиссного Суркова - следствие того, что Украина перестала сопротивляться. Теперь то же самое с нами можно делать бесплатно, без применения силы. Сурков теперь не нужен.

Евгения Марти

Ну все. "Концепция меняется" (с). В утренней ленте ничего нет, кроме ухода Суркова по причине "смены курса на украинском направлении" (и котиков ещё немножко). А мы то думали, с чего б это вчера салюты и небо в парадных цветах растянули.

Вот в Абхазии сменили власть, в РФ вообще половину кроватей выкинули. Волна катится к нам.

День сурка у нас шесть лет дивным образом сочетается с временем перемен. Вот казалось бы, да? Но противоречия здесь нет. Все откровенно плохое стабильно сменяется ещё более отвратительным.

Поэтому я сегодня примыкаю к лагерю пессимистов. Надо найти занятие и не встревать в баталии.

Доброе утро ( условно).

P.S. Коллеги гадают, куда теперь нас <ДНР> будут запихивать. Даже и не знаю, что сказать. Потому что куда ещё можно запихнуть тех, кто шестой год в глубочайшей ж...пе?..

Те, кто не озабочен будущим Украины, вспоминают предыдущие "успехи" бывшего "серого кардинала".

Зоя Светова

«Митинги 31-го числа, провокации — по этим вопросам московские милицейские генералы подчиняются Суркову. Я не думаю, что он давал команду подсаживать ко мне в камеру туберкулезного больного, но вот то, что моим сокамерникам предлагали $3 тыс. за то, что расскажут, как меня якобы насиловали, — он на это давал «добро», — сказал Борис Немцов The New Times.

Вот какой портрет Владислава Юрьевича ,ушедшего из политики, кто знает на время или навсегда, мы с коллегами в The New Times написали семь лет назад. Писать о Суркове было интересно.

Илья Барабанов

В декабре 2018 года в Донецке пропал блогер, политтехнолог и активный участник «русской весны» 2014 года Денис Лотов. Спустя несколько недель выяснилось, что Лотова с территории ДНР похитили люди министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, вывезли в Луганск и держат его там с тех пор «на подвале». <...>

Несколько лет между окончанием активных боевых действий на востоке Украины и своим похищением Лотов жил в России. Украинская политическая диаспора в Москве после событий 2014-2015 годов сильно выросла и он был одним из ее активных участников. А по итогам написал книгу, которая нигде не была издана, но найти которую можно при желании в интернете. Так он довольно подробно рассказывал о том, как на «украинском направлении» работал помощник президента России Владислав Сурков и его команда.

Правдивость его слов мне подтвердили еще два политтехнолога, работавших в разное время с Сурковым. Если описывать эту схему коротко, то ее можно назвать заработком больших денег на создании ложных сущностей, не имевших никакого отношения к реальной жизни.

Например, придумывается проект: пусть украинские националисты из числа ветеранов АТО захватят приемную в то время генпрокурора Украины Юрия Луценко и потребуют импичмента на тот момент президента страны Петра Порошенко. На организацию акции выделяется 200 тысяч долларов. 150 из них остается в кармане у московских организаторов, 40 – в руках посредников из числа той самой московской украинской диаспоры, 10 – с грехом пополам доезжают до Киева. Но реальных активистов, чтобы что-то захватить, у людей помощника президента России либо нет, либо их очень мало, параллельно план «сливается» Службе безопасности Украины, которая захват успешно отменяет.

На выходе в выигрыше все: украинские спецслужбы докладывают о том, что разоблачили очередной заговор и сорвали планы коварного Кремля. В эфире российских телеканалов Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Андрей Норкин и Артем Шейнин рассказывают аудитории об очередном преступлении «киевской хунты», против которой якобы выступают уже даже местные ультраправые радикалы. Но события, о котором говорят и спорят по обе стороны границы, просто не было, оно выдумано.

Созданием таких ложных смыслов, придумыванием фактов и явлений, не имеющих ничего общего с реальностью, Владислав Сурков и занимался на протяжении всей своей карьеры. «Суверенная демократия», которой не может быть в природе как, по Михаилу Булгакову, рыбы второй свежести, потому что это вздор.

Молодежное движение «Наши», которое должно было стать поставщиком молодых и патриотичных кадров для действующей власти, а произвело на свет бывшего депутата Роберта Шлегеля, который, разочаровавшись в российских реалиях уехал жить в Германию, и активистку Марию Дрокову, которая, поцеловав Владимира Путина и получив медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», уехала в Кремниевую долину.

Партия «Единая Россия», у которой нет ни идеологии, ни смысла, а депутаты которой готовы единогласно голосовать за что угодно, превратив за двадцать лет путинского правления парламент в «взбесившийся принтер».

Самому себе Владислав Сурков придумал роль «демиурга» и «серого кардинала Кремля» и многих заставил поверить в то, что это на самом деле так.

Он умудрился придумать даже свою отставку. Сообщив о ней до появления президентского указа и связав ее со «сменой курса на украинском направлении», которого тоже пока не просматривается. А для объявления новости выбрал утро субботы, когда свой день рождения отмечает уже новый украинский президент Владимир Зеленский. Со слов политолога Алексея Чеснакова, который все последние годы выступает говорящей головой Владислава Суркова, отставник намерен месяц медитировать, но, возможно, он и это просто придумал.

Игорь Эйдман

Сурков всё?

В развитии российской политики было два этапа — игровой и кровавый. У истоков обоих стоит Сурков. На первом игровом, «политтехнологическим» этапе, разыгрывались всяческие комбинации для обеспечения победы «нужных кандидатов», мочения неугодных, отвлечения людей от их насущных проблем. Всё это выглядело как относительно безобидное шоу. Просто «эстет» Сурков и другие «эстеты»-политтехнологи (если честно, просто шарлатаны) самовыражались за счёт заказчика, придумывая различные манипулятивные технологии и шоу. Но потом ложь закончилась кровью.

Продав душу дьяволу один раз, уже невозможно перестать ему служить. Суркову дали новое поручение: режиссировать уже не избирательные шоу, а войну. И он в 2014 году, во время подготовки и начала агрессии против Украины, обеспечил переход от «игровой» стадии российских политтехнологий к стадии «кровавой». Люди, которые до этого вместе с ним занимались политтехнологическими играми, в том числе и Чеснаков, стали соучастниками реальных военных преступлений. Сурков, как в своё время Геббельс, превратился из манипулятора избирателями в военного преступника. Ему ещё придется ответить за пролитую по его вине кровь.

Роман Попков

Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента, покинул госслужбу. По данным Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется Дмитрий Козак.

Когда Сурков покидал власть в декабре 2011-го (уход из АП в разгар "болотного" кризиса) он заявил, что "слишком одиозен для дивного нового мира". Не удивлюсь, если сейчас опять нечто подобное скажет.

Мы же должны помнить вот что. Владислав Юрьевич Сурков, этот медитирующий интеллектуал, поэт-песенник, мистик, пронизанный ироний и постиронией – он на данный момент кровавей любого генерала Золотова. Именно он, Сурков, демиург гребаный, надемиуржил две насильственных, аморальных, позорных кремлевских стратегии – нашизм и борьбу с Украиной. При этом нашизм, по сути, тоже был частью украинских фобий – противостояли «оранжевой угрозе».

Первая стратегия закончилась фактической уличной войной в Москве в 2005-2006 годах, переломанными костями и проломленными черепами. Единственный же долговременный, так сказать "осязаемый" результат нашизма – мы теперь вынуждены знать о существовании Кристины Потупчик.

Вторая стратегия закончилась уже настоящей бойней, с танками, пушками и тысячами трупов. Единственный долговременный результат – пропасть, кровавый ров между Украиной и Россией. Понятно, что тут не один Сурков рулил, тут и воля «Верховного» была, и куча других бесов суетилась, но Сурков был на первых ролях. Он ездил в Киев к Януковичу, он формировал в Кремле представление о Евромайдане как угрозе для России.

Вот что нужно про Суркова помнить. Сурков – это кровь. Не надо, слыша его фамилию, глубокомысленно закатывать глаза: «ах, он месяц медитирует».

Леонид Волков

Сурков делал кремлевские молодежки, чтобы они вышли на улицу, и оказалось, что их больше, чем несогласных. Ничего не вышло (ну, кроме трамплина для Маши Дроковой и Роберта Шлегеля). Его погнали.

Сурков занимался инновациями. Ничего не вышло (ну, кроме какого-то количества разворованных миллиардов). Его погнали.

Сурков занимался «русским миром» на юго-востоке Украины. Ничего не вышло (ну, кроме горы трупов, сбитого Боинга и двух марионеточных пародийных диктатур в «ДНР» и «ЛНР»). Его погнали.

Сурков занимался Абхазией и Южной Осетией. И умудрился продолбать Абхазию — регион с населением 200 тысяч человек, меньше одного избирательного округа в Москве. Даже там он не смог обеспечить нужный Кремлю политический результат! Естественно, его и с этой должности, немного более важной, чем помощник уборщицы водителя Медведева тоже погнали.

И только одно он всегда исправно делал и делал хорошо — платил деньги лизоблюдам, которые воспевали тонкое мышление и хитроумность замыслов этого неумного, бесталанного и обманувшего самого себя мелкого политического комбинатора.

Не обошлось и без обсуждения личной жизни отставника.

Константин Калачев



А вот еще был случай. Я тогда вице-мэром был, а первый зам. главы администрации президента г-н Сурков вдруг чуть потеплел к нашему мэру. И поручил ему новое межрегиональное молодежное движение. Это как раз была пора "Наших" и этого всего. Мэр поручение передал мне. А тут моя помощница и поныне хороший друг в гордуму избралась. Я перепоручил ей. Ибо она молодежь и есть. В 23 года депутат гордумы. Создали. Приезжают от Суркова кураторы. Первым делом обозначают свой интерес в бюджете проекта. Бюджет наш, интерес их. Ладно, мы же люди щедрые. Потом я их на яхту, там черная икра и коньяк. Катаю по Волге. Изюминка на торте - посещение лучшего волгорадского стриптиз-клуба. И вот уже в стрипиз-клубе эти деятели начинают мне объяснять, что наш лидер движения хоть и крутая, но не соответствует их столичным стандартам красоты. Типа нам же её Суркову показывать. А он типа модельной внешности любит. И тут на сцену выходит девушка, которая соответствовала. Раздевается. Танцует. Всю ночь эти два чудака потратили, уговаривая ее возглавит прокремлевское молодежное движение, предлагая блестящую карьеру. На этом я их и оставил. Но волгоградская красавица решила, что её разводят и отказала. А ведь судя по тому, что некоторые люди пишут в постах о Суркове, могла бы политической звездой стать. Или хотя бы скромным депутатом.

Кем бы ни был Сурков, что и как бы он ни делал и каковы бы ни были настоящие причины его отставки, не все уверены, что он ушёл насовсем.

Екатерина Винокурова

Про Суркова помню две свои заметки.

В 2013 году я уехала в отпуск в Марокко(работала в Газете.Ру). Гуляла вечером по старому Марракешу, дышала ароматом пряностей, смотрела на танцующих берберов и на извивающихся кобр под дудочки заклинателей и просто вот чувствовала, как меня отпускают все московские дела.

Разумеется, на следующее утро за завтраком прочла, что Суркова отправили в отставку и, на глазах изумленных марокканцев за пару минут приобрела нужное ускорение и развернула оперативный заметочный штаб прямо в холле у фонтана. Текст сдала очень быстро и, на глазах все еще изумленных марокканцев, лениво улыбнулась и стала снова смотреть на бегущую воду. Просто вода бежит каждый день, а Суркова отставляют не каждый, пропустить такое было нельзя.

Тогда одной из самых популярных версий было то, что, войдя в конфронтацию с СК после публичного выступления в Лондоне про Сколково Сурков сам таким образом спровоцировал свою отставку с поста вице-премьера-главы аппарата правительства, где себя не нашел.

В тот год еще было модно в кулуарах приписывать Суркову едва ли не единоличную организацию митингов на Болотной в пользу Медведева. На самом деле это было, конечно, чушью. Вообще те митинги спровоцировал погром «Правого дела» Прохорова, когда действительно АП требовала не включать в списки некоторых людей типа Ройзмана, а Прохоров считал, что передавит. В итоге пострадали все и вместо попадания в ГД либеральной партии с парой десяткой человек начались те процессы, итоги которых не подведены ло сих пор.

Ну а через пару месяцев я уже по заказу украинского Forbes (дело было незадолго до Майдана) предсказывала им назначение великого и ужасного на украинское направление. И не ошиблась.

Сурков может пользоваться любовью или ненавистью, кому как. Но он, конечно, личность и личность харизматическая. Неважно, правдой будут сообщения о его отставке или нет, но так в любом случае не каждый чиновник оформит свой Brexit(или не Brexit, Британия ж тоже объявила, но не ушла пока).

усталость времени

отличается от

усталости стали тем

что ведёт не к обрушенью

мостов а скорей к

обмелению рек

вот и стало

нет

не плохо

мелко

(С) Натан Дубовицкий

А некоторые пока не верят и в то, что он вообще уходил.

Нахим Шифрин

Сведения об отставке Суркова выглядят так:

1. Указа об отставке Суркова нет

2. Указа об отставке Суркова пока нет

3. Указа об отставке Суркова еще нет.

Интересно, вот эти "пока" и "еще" - это вольности журналистов или официальная формулировка от Пескова?

Мне часто пишут, что предпочитают читать новости без трактовок... На этот раз хочется спросить: "А "пока" и "ещё" - это и есть такого рода новости?