Российские журналисты выступили в поддержку Абдулмумина Гаджиева

Российские журналисты выпустили видео в поддержку редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма. Ролик опубликован на ютуб-канале журналиста "Новой газеты" Ильи Азара.

В поддержку Гаджиева выступили: корреспондент "Медузы" Иван Голунов, журналисты Ирина Шихман, Катерина Гордеева, Олег Кашин, Максим Шевченко, Татьяна Фельгенгауэр, шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, корреспондент "Ведомостей" Александр Соколов, журналисты "Новой газеты" Ирина Гордиенко, Павел Каныгин и Илья Азар, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, корреспондент "Коммерсанта" Александр Черных, главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, сотрудничающая с Радио Свобода журналистка Светлана Прокопьева.

Журналисты заявили, что дело Гаджиева может быть сфальсифицировано, и что власти пытаются таким образом запугать редакцию "Черновика". Они потребовали освободить своего арестованного коллегу. 29 января журналисты проведут серию одиночных пикетов у представительства республики Дагестан в Москве.

Абдулмумин Гаджиев был арестован в середине июня 2019 года. Его обвиняют в финансировании терроризма. В ноябре суд продлил журналисту срок ареста до 13 января.

По версии прокуратуры, журналист дагестанского издания "Черновик" вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Гаджиев в суде назвал текст обвинения "абсолютным бредом ". По его словам в 2011 году, когда он брал интервью у Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни "Исламского государства", ни благотворительного фонда "Ансар".

Сам журналист отрицает обвинения. Коллеги Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на журналиста, жаловался на пытки. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.