Журналист "Черновика" Гаджиев пожаловался на арест в ЕСПЧ

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев пожаловался в Европейский суд по правам человека на необоснованный арест, долгое содержание под стражей и преследование за журналистскую работу. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передаёт "Интерфакс".

Абдулмумин Гаджиев обвиняется в финансировании терроризма. Он был арестован в середине июня. В ноябре суд продлил ему срок ареста до 13 января.

По версии следствия, Гаджиев побуждал читателей газеты вносить пожертвования в благотворительный фонд, из которого они передавались запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство".

Сам журналист отрицает обвинения. Коллеги Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на журналиста, жаловался на пытки. "Мемориал" признал Гаджиева политическим заключённым.