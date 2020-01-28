Время Свободы: Неброский гений (160 лет А. Чехову)

Дональд Трамп предложил новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта***Чешский программисты бесплатно создали сайт, на разработку которого государство собиралось потратить более 16 миллионов евро***Исполнилось 160 лет со дня рождения писателя Антона Чехова
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27 января 2020
Время Свободы: День скорби
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24 января 2020
Время Свободы: "Это конституционный переворот"
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23 января 2020
Время Свободы: "Этот политический балаган никому не нужен!"
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22 января 2020
Время Свободы: Особо одиозных убрали
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21 января 2020
Время Свободы: Гергиева заменили из уважения к публике