Время Свободы: Неброский гений (160 лет А. Чехову)

Дональд Трамп предложил новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта***Чешский программисты бесплатно создали сайт, на разработку которого государство собиралось потратить более 16 миллионов евро***Исполнилось 160 лет со дня рождения писателя Антона Чехова