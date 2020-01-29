Время Свободы: "Выдавил стекло в автозаке"

Мосгорсуд сократил на три месяца наказание осужденному по "московскому делу" Эдуарду Малышевскому***Студенты Вышки собирают подписи в знак протеста против новых правил, запрещающих вести политическую деятельность в стенах вуза***Куда исчезли директора сахарных заводов в Белоруссии?
Аудио
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29 января 2020
Время Свободы: Неброский гений (160 лет А. Чехову)
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27 января 2020
Время Свободы: День скорби
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24 января 2020
Время Свободы: "Это конституционный переворот"
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23 января 2020
Время Свободы: "Этот политический балаган никому не нужен!"
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22 января 2020
Время Свободы: Особо одиозных убрали