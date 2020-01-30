Время Свободы: "Выдавил стекло в автозаке"

Мосгорсуд сократил на три месяца наказание осужденному по "московскому делу" Эдуарду Малышевскому***Студенты Вышки собирают подписи в знак протеста против новых правил, запрещающих вести политическую деятельность в стенах вуза***Куда исчезли директора сахарных заводов в Белоруссии?