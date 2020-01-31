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Лицом к событию
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Лицом к событию. Он какими документами позатыкает рты?

Лицом к событию. Он какими документами позатыкает рты?
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Почему президент РФ с такой ненавистью ополчился на зарубежных историков? Чем он попытается их переубедить? Какие документы и по каким причинам остаются заскреченными? В эфире историк "Мемориала" Никита Петров, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, публицист и общественный деятель Александр Гольдфарб.

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