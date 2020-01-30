Время Свободы : Брекзит и реальность

Великобритания официально покидает Европейский союз, но многие переговоры по Брекзиту еще впереди ***Американский Сенат решает, допрашивать ли свидетелей на процессе по импичменту Дональда Трампа***Госсекретарь США Майк Помпео провел в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским .