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Время Свободы : Брекзит и реальность

Время Свободы : Брекзит и реальность
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Великобритания официально покидает Европейский союз, но многие переговоры по Брекзиту еще впереди ***Американский Сенат решает, допрашивать ли свидетелей на процессе по импичменту Дональда Трампа***Госсекретарь США Майк Помпео провел в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским .

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