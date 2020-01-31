Великобритания официально покидает Европейский союз, но многие переговоры по Брекзиту еще впереди ***Американский Сенат решает, допрашивать ли свидетелей на процессе по импичменту Дональда Трампа***Госсекретарь США Майк Помпео провел в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским .
Аудио
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31 января 2020
Время Свободы : Брекзит и реальность
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30 января 2020
Время Свободы: "Выдавил стекло в автозаке"
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29 января 2020
Время Свободы: Неброский гений (160 лет А. Чехову)
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27 января 2020
Время Свободы: День скорби
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24 января 2020
Время Свободы: "Это конституционный переворот"