Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. НЕ всем гастролерам из РФ рады за рубежом

Лицом к событию. НЕ всем гастролерам из РФ рады за рубежом
Embed

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Вы пойдете на концерт исполнителя, политческие взгляды которого не разделяете? Это вопрос зрителям нашей программы. В гостях: поэт Игорь Иртеньев, режиссер Алексей Красовский, политик Владимир Семаго, писатель Дмитрий Капранов, гражданский активист Андрей Сидельников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Повод для встречи - протесты в Нью-Йорке против гастролей "подписанта" известного крымского письма Игоря Бутмана.

Аудио

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG