Лицом к событию. НЕ всем гастролерам из РФ рады за рубежом

Вы пойдете на концерт исполнителя, политческие взгляды которого не разделяете? Это вопрос зрителям нашей программы. В гостях: поэт Игорь Иртеньев, режиссер Алексей Красовский, политик Владимир Семаго, писатель Дмитрий Капранов, гражданский активист Андрей Сидельников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Повод для встречи - протесты в Нью-Йорке против гастролей "подписанта" известного крымского письма Игоря Бутмана.
Аудио
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