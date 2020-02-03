Время Свободы: Оплеуха горожанам

В Сирии предположительно убиты четыре офицера Центра специального назначения ФСБ России***Петербуржцы требуют восстановить СКК «Петербургский», при сносе которого погиб рабочий***В Москве прошла акция памяти режиссера Всеволода Мейерхольда, расстрелянного 80 лет назад по указанию Иосифа Сталина