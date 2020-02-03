В этом выпуске: показательная порка губернатора Игнатьева, продолжение дела Голунова и поправка патриарха Кирилла
Аудио
-
03 февраля 2020
Цитаты Свободы. Отставка чувашского барина и Бог в Конституции
-
30 января 2020
Цитаты Свободы. Вождь вместо президента и смерть Чаплина
-
27 января 2020
Цитаты Свободы. Министр бескультурья и безработный демиург
-
23 января 2020
Цитаты Свободы. Поспешные поправки и новые лица во власти
-
20 января 2020
Цитаты Свободы. Шапито вносит поправки, Путин закрывает рты
-
16 января 2020
Цитаты Свободы. Путинский переворот и ГУЛАГ 2.0