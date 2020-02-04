Лицом к событию. "Новороссию" – на выборы?

Конституционное и партийное строительство в России нового путинизма обсуждают политолог Валерий Соловей, директор Центра "Сова" Александр Верховский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30416308.html