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Лицом к событию. "Новороссию" – на выборы?

Лицом к событию. "Новороссию" – на выборы?
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Конституционное и партийное строительство в России нового путинизма обсуждают политолог Валерий Соловей, директор Центра "Сова" Александр Верховский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30416308.html

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