Время Свободы : В штате Айова кокус не удался

Гражданские активисты провели у здания Госдумы акцию с требованием освобождения политзаключенных *** В американском штате Айова прошли первые в очередном избирательном цикле в США кокусы ***Умер социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин