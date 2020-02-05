Время Свободы: Белорусский сахар в России слаще?

Признанный политзаключенным аспирант МГУ Азат Мифтахов останется под арестом еще на 2 месяца***Александр Лукашенко обвинил директоров сахарных заводов Белоруссии в незаконной торговле сахаром в России «по бросовым ценам»***75-лет Ялтинской конференции, во многом определившей мировой порядок после Второй мировой войны