Лицом к событию. Американизация РФ. Исключая импичмент

Почему в России в принципе невозможно представить процедуру импичмента президента, такой, как она случается в США? Почему МакДональдс - можно, а импичмент - нет? Что пришло в Россию из США? А что никогда не пробьется сквозь ее стены? В гостях аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Россия), писатель Александр Генис и журналист Дэвид Саттер (оба США).