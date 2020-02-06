Почему в России в принципе невозможно представить процедуру импичмента президента, такой, как она случается в США? Почему МакДональдс - можно, а импичмент - нет? Что пришло в Россию из США? А что никогда не пробьется сквозь ее стены? В гостях аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Россия), писатель Александр Генис и журналист Дэвид Саттер (оба США).
Аудио
-
06 февраля 2020
Лицом к событию. Американизация РФ. Исключая импичмент
-
05 февраля 2020
Лицом к событию. Куда Путин посылает Россию?
-
04 февраля 2020
Лицом к событию. "Новороссию" – на выборы?
-
03 февраля 2020
Лицом к событию. "Эти артисты – соучастники преступления"
-
31 января 2020
Лицом к событию. Он какими документами позатыкает рты?
-