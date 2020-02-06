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Лицом к событию. Американизация РФ. Исключая импичмент

Лицом к событию. Американизация РФ. Исключая импичмент
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Почему в России в принципе невозможно представить процедуру импичмента президента, такой, как она случается в США? Почему МакДональдс - можно, а импичмент - нет? Что пришло в Россию из США? А что никогда не пробьется сквозь ее стены? В гостях аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Россия), писатель Александр Генис и журналист Дэвид Саттер (оба США).

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