Время Свободы : Факты и политика в деле Шеремета

Сенат США отверг обвинения, предъявленные Дональду Трампу в рамках процесса импичмента ***Юрист ФБК Александр Головач просит следственные комитет проверить телеведущего Владимира Соловьева и канал RT на предмет оправдания фашизма***Подозреваемым в убийстве Павла Шеремета на два месяца продлена мера пресечения, общественное мнение по поводу эффективности следствия в Украине разделилось