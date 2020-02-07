Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Пистолеты на двоих, шампанское на одного
Культура дуэли во Франции, Англии и России*** «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи Евгения Карасёва (Тверь)*** «Родной язык». Рассказывает филолог, в прошлом сотрудница Русской службы Би-би-си Наталья Рубинштейн Воспоминания московского поляка. Петр Черемушкин - о Польше
Аудио
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31 января 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Лагерь длиною в жизнь
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17 января 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Я — старьёвщица
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03 января 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Музыка, вино, война.