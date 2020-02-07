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Лицом к событию. Русский "мир" в Турции

Лицом к событию. Русский "мир" в Турции
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Что именно делали в Сирии сотрудники ФСБ, которых убили? Лежит ли на России вина за гибель турецких военных? Кто ответственен за резкое увеличение числа жертв среди сирийского мирного населения? Какие цели преследует каждое из государств, воюющих в Сирии? Политолог  Хассан Аль-Хури (Сирия), журналист Яшар Ниязбаев (Турция), военные эксперты Павел Фельгенгауэр (Россия) и Юрий Федоров (Чехия) об обострении ситуации в Сирии.

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