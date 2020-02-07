В Чечне совершено нападение на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину***В Московскую городскую думу внесен проект об амнистии к 75-летию победы, предполагающий освобождение и политический заключенных***Сто лет назад под Иркутском большевиками был расстрелян адмирал Александр Колчак. Споры о необходимости увековечить его память ведутся до сих пор
Аудио
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07 февраля 2020
Время Свободы:"Ситуация вопиющая"
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06 февраля 2020
Время Свободы : Факты и политика в деле Шеремета
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05 февраля 2020
Время Свободы: Белорусский сахар в России слаще?
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04 февраля 2020
Время Свободы : В штате Айова кокус не удался
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03 февраля 2020
Время Свободы: Оплеуха горожанам
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31 января 2020
Время Свободы : Брекзит и реальность