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Время Свободы

Время Свободы:"Ситуация вопиющая"

Время Свободы:"Ситуация вопиющая"
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В Чечне совершено нападение на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину***В Московскую городскую думу внесен проект об амнистии к 75-летию победы, предполагающий освобождение и политический заключенных***Сто лет назад под Иркутском большевиками был расстрелян адмирал Александр Колчак. Споры о необходимости увековечить его память ведутся до сих пор

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