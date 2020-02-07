Время Свободы:"Ситуация вопиющая"

В Чечне совершено нападение на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину***В Московскую городскую думу внесен проект об амнистии к 75-летию победы, предполагающий освобождение и политический заключенных***Сто лет назад под Иркутском большевиками был расстрелян адмирал Александр Колчак. Споры о необходимости увековечить его память ведутся до сих пор