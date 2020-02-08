Голливуд обвиняет Netflix в уничтожении киноиндустрии. Коронавирус загоняет людей в карантин. Очередное переписывание Конституции России. Доставка готовой еды в Москве бьёт все рекорды. Итоги недели подводят Мумин Шакиров и член жюри американской академии «Оскар» Сергей Дворцевой.
Аудио
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08 февраля 2020
Грани времени с Мумином Шакировым. Netflix против Голливуда
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03 августа 2019
"Грани времени" c Мумином Шакировым. Пожар как выбор
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29 октября 2018
Грани Времени. Грузия не выбрала президента: почему?
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25 октября 2018
Грани Времени. Памяти Анатолия Гладилина
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22 октября 2018
Грани времени. Владимир Соловьев – в авторитете у россиян!