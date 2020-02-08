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Грани времени с Мумином Шакировым. Netflix против Голливуда

Грани времени с Мумином Шакировым. Netflix против Голливуда
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Голливуд обвиняет Netflix в уничтожении киноиндустрии. Коронавирус загоняет людей в карантин. Очередное переписывание Конституции России. Доставка готовой еды в Москве бьёт все рекорды. Итоги недели подводят Мумин Шакиров и член жюри американской академии «Оскар» Сергей Дворцевой.

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