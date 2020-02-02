Поверх барьеров с Иваном Толстым. Зданевич: Здесь и сейчас

Выставка "Зданевич: Здесь и сейчас" в Московском музее Современного искусства показала связь авангардной традиции и современного искусства. Илья Зданевич (Ильязд) остается для художников, писателей и книжников символом новаторства. Беседа с кураторами Василием Власовым и Михаилом Погарским. Во второй половине часа - "Эквинанк, штат Пенсильвания", продолжение воспоминаний Марины Ефимовой.
Аудио
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02 февраля 2020
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадочный писатель Эссад Бей
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05 января 2020
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Культурные итоги 2019 года
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29 декабря 2019
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Культурные итоги 2019 года