Поверх барьеров с Иваном Толстым. Зданевич: Здесь и сейчас

Выставка "Зданевич: Здесь и сейчас" в Московском музее Современного искусства показала связь авангардной традиции и современного искусства. Илья Зданевич (Ильязд) остается для художников, писателей и книжников символом новаторства. Беседа с кураторами Василием Власовым и Михаилом Погарским. Во второй половине часа - "Эквинанк, штат Пенсильвания", продолжение воспоминаний Марины Ефимовой.