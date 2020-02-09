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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Зданевич: Здесь и сейчас

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Зданевич: Здесь и сейчас
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Выставка "Зданевич: Здесь и сейчас" в Московском музее Современного искусства показала связь авангардной традиции и современного искусства. Илья Зданевич (Ильязд) остается для художников, писателей и книжников символом новаторства. Беседа с кураторами Василием Власовым и Михаилом Погарским. Во второй половине часа - "Эквинанк, штат Пенсильвания", продолжение воспоминаний Марины Ефимовой.

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