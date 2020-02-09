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Свобода в клубах
Свобода в клубах

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Свобода в клубах. Неповиновение и злоба дня

Свобода в клубах. Неповиновение и злоба дня
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Разговор с писателями о гражданской позиции в литературе. Номера литературного журнала "Знамя", посвященные политической повестке современности.

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