Музыка на Свободе. Кое-что кроме танго. Артемий Троицкий привёз звуки Аргентины

Музыка на Свободе. 9 февраля, 2020 Исполнители из Аргентины, о которых нам всем ничегошеньки не известно. В Аргентине, как свидетельствует рок-критик Артемий Троицкий, расцветают различные музыкальные направления, хотя все в этой стране по-прежнему танцуют танго.