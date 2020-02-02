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Музыка на Свободе
Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. Кое-что кроме танго. Артемий Троицкий привёз звуки Аргентины

Музыка на Свободе. Кое-что кроме танго. Артемий Троицкий привёз звуки Аргентины
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Музыка на Свободе. 9 февраля, 2020 Исполнители из Аргентины, о которых нам всем ничегошеньки не известно. В Аргентине, как свидетельствует рок-критик Артемий Троицкий, расцветают различные музыкальные направления, хотя все в этой стране по-прежнему танцуют танго.

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