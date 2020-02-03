Деньги на Свободе. Из хрущевок в путинки: как и где покупать жилье в России
Какая ипотека кому подходит, когда и почему вырастут цены на жилье и насколько цивилизованным будет развод Москвы и Минска и почему правительство против ужесточения нового Административного кодекса?
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