Время Свободы: Жуткая жестокость от жуткого страха

Обвиняемые по делу «Сети» приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 6 до 18 лет***В Петербурге начал действовать комитет общественной кампании «НЕТ!» против внесения изменений в Конституцию***Активист ЛГБТ группы «Стимул» Сергей Романовский, рассказавший СМИ об убийстве гея на Курском вокзале, получает угрозы