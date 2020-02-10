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Время Свободы

Время Свободы: Жуткая жестокость от жуткого страха

Время Свободы: Жуткая жестокость от жуткого страха
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Обвиняемые по делу «Сети» приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 6 до 18 лет***В Петербурге начал действовать комитет общественной кампании «НЕТ!» против внесения изменений в Конституцию***Активист ЛГБТ группы «Стимул» Сергей Романовский, рассказавший СМИ об убийстве гея на Курском вокзале, получает угрозы

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