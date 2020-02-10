В этом выпуске: новая партия Захара Прилепина, визит Путина в Череповец и эвакуация россиян из Уханя
Аудио
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10 февраля 2020
Цитаты Свободы. Эвакуация с ведром и Путин в Череповце
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03 февраля 2020
Отставка чувашского барина и Бог в Конституции
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30 января 2020
Цитаты Свободы. Вождь вместо президента и смерть Чаплина
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27 января 2020
Цитаты Свободы. Министр бескультурья и безработный демиург
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23 января 2020
Цитаты Свободы. Поспешные поправки и новые лица во власти
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20 января 2020
Цитаты Свободы. Шапито вносит поправки, Путин закрывает рты