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Человек имеет право

Человек имеет право. Убрать Свидетелей

Человек имеет право. Убрать Свидетелей
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А вы знаете, что в России, живут по меньшей мере 100 тысяч человек, которых могут прямо сейчас схватить, обвинить в экстремизме и бросить в тюрьму? Причем все это произойдет в рамках закона. Но есть проблема – все они последователи учения Свидетелей Иеговы, а эту организацию в России признали экстремистской и запретили.

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