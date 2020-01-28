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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Кризис доверия

Дороги к свободе. Кризис доверия
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После заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке правительство продолжает работать. Надолго ли? Виталий Портников беседует с политтехнологом Сергеем Гайдаем и экономистом Борисом Кушнируком.

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