Лицом к событию. Зеленский злит

От Пескова до Нарышкина, от Пушкова до Поклонской - кто только не набросился с проклятиями на Владимира Зеленского за то, что выступая в Польше он возложил часть ответственности за развязывание Второй мировой на Советский Союз. Почему это стало для них такой сенсацией? В эфире историк Никита Петров (Москва), историк Анатолий Подольский (Киев), журналист Вацлав Радзивинович (Варшава).
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