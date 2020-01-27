Украина направила запрос о выдаче подозреваемого в убийстве Гандзюк

Офис генпрокурора Украины направил болгарским властям запрос об экстрадиции Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству украинской общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Экс-участника АТО Левина задержали в Болгарии 24 января. Он – один из шести обвиняемых украинскими правоохранительными органами в убийстве Гандзюк. По версии следствия, после совершения преступления он уехал из Украины. Левин был объявлен СБУ в международный розыск.
В числе других обвиняемых оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский и ещё один экс-участник АТО Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием. Взамен прокуратура изменила им статью обвинения с "Убийства" на "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
В июле прошлого года суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Гандюзк к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 лет.
- Нападение на депутата Херсонского областного совета и общественного деятеля Екатерину Гандзюк, которая критиковала коррумпированных украинских политиков и представителей силовых структур, произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. При выходе из дома её облили серной кислотой. После четырёх месяцев лечения в различных госпиталях Гандзюк умерла. Заказчики преступления до сих пор не названы.
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