Украина направила запрос о выдаче подозреваемого в убийстве Гандзюк

Офис генпрокурора Украины направил болгарским властям запрос об экстрадиции Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству украинской общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Экс-участника АТО Левина задержали в Болгарии 24 января. Он – один из шести обвиняемых украинскими правоохранительными органами в убийстве Гандзюк. По версии следствия, после совершения преступления он уехал из Украины. Левин был объявлен СБУ в международный розыск.

В числе других обвиняемых оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский и ещё один экс-участник АТО Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием. Взамен прокуратура изменила им статью обвинения с "Убийства" на "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

В июле прошлого года суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Гандюзк к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 лет.