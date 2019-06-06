Суд в Днепропетровской области Украины утвердил сделку со следствием обвиняемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание, сообщает "Украинская правда". В июле 2018 года на неё было совершено нападение, она скончалась от полученных травм.

33-летняя депутат Херсонского областного совета критиковала коррумпированных украинских политиков и представителей силовых структур. За покушение на неё осуждены пять человек, получившие от 6,5 до 3 лет заключения.

Обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, прокуратура изменила им обвинение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

Заказчик преступления на судебном процессе назван не был.