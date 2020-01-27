Реувен Ривлин пригласил Анджея Дуду посетить Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин 27 января пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать в Израиль для нормализации двусторонних отношений после периода напряжённости возникшей в полемике о роли Польши во Второй мировой войне.

Ривлин выступил на мемориальном мероприятии на юге Польши в связи с 75-й годовщиной освобождения советской Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Ривлин сказал, что многовековая связь между поляками и евреями обращена в будущее и опирается на неколебимую приверженность памяти о фактах минувшей истории.



Отношения между Польшей и Израилем оставались сердечными со времени развала Советского Союза. Напряжённость возникла в 2018 году, когда польские власти временно ввели в действие закон, который квалифицировал как преступление любое всказывание об ответственности Польши за преступные деяния нацистов.

Примеры участия поляков в преследовании евреев, хоть и признаются, но остаются крайне чувствительной темой для этой крупной восточноевропейской страны. Поляки гордятся тем, что множество их соотечетсвенников рисковали жизнью ради спасения евреев в годы Уторой мировой войны.

Израиль будет всегда помнить и чтить память тех более чем 7 тысяч поляков, которые рисковали собой для спасения евреев, заявил Ривлин. Он однако заметил, что таких людей было недостаточно много, а Германия получила значительную помощь в проведении ею смертоносной политики в европейских странах.

На минувшей неделе Дуда решил не участвовать в памятных церемониях в Иерусалиме, посвящённых освобождению Освенцима. Он посетовал на то, что не получил возможности обратиться к собравшимся, несмотря на то, что такая возможность была дана представителям России, Франции, Великобритании, США и Германии.

Польские власти также были разочарованы комментариями президента России Владимира Путина, сделанными в декабре. Российский лидер предположил, что Польша разделяет ответственность за начало войны.

Реувен Ривлин 27 января заявил, обращаясь к аудитории на месте бывшего концлагеря, что он приглашает Дуду в Иерусалим дл "дискуссий, кторые укрепят отношения сотрудничества между двумя странами". Давайте оставим историю историкам, провозгласил Ривлин 27 января.