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"Рутинное издевательство"

"Рутинное издевательство"
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Конституционный суд России вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу Константина Котова, осуждённого на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Активист уже два месяца находится в колонии во Владимирской области. На днях с ним встретилась его адвокат Мария Эйсмонт. Котов рассказал, что получил в колонии первое взыскание. Выговор был вынесен за то, что он надел перчатки, которые ему дал другой заключенный. Перчатки Котову долгое время не выдавали, а другим заключенным общаться с ним не советуют.

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