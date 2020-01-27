Пентагон признал, что разбившийся самолёт принадлежал США

Пентагон признал гибель нескольких военнослужащих, находившихся на борту самолёта, упавшего в афганской провинции Газни. Reuters сообщает, что Bombardier E-11A пролетал над территорией контролируемой талибами, которые заявили, что самолёт сбили они.

Другой источник, на который ссылается агентство и не пожелавший назвать себя, подтвердил, что самолёт потерпел крушение в результате действий противника.

Среди появившейся в понедельник информации, упоминалась и веростность того, что в самолёте размещался узел связи и ретранслятор ВВС США. Официально признано лишь то, что это был "небольшой военный самолёт".